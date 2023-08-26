Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра в Литве Гинтарас Ринкявичус считает несправедливым запрет на исполнение произведений российской классики в стране. Слова литовского дирижера передает Телеграм-канал «Sputnik Литва».

По словам литовского худрука, можно понять, когда конкретному человеку запрещают въезжать на территорию Литвы по причине того, что он публично выступил с поддержкой специальной военной операции, однако, в чем заключается вина Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича или Сергея Рахманинова – непонятно.

Дирижер Ринкявичус напомнил, что музыкальные произведения российских классиков исполняют во многих странах мира до сих пор, однако в Литве и Польше данные музыкальные произведений исполнять запрещено. По его словам, подобная ситуация является попросту несправедливой.

Напомним, что российский фильм «О чем говорят мужчины» была признана лучшей отечественной комедией по версии «Абсолютного топа» от телеканала «Комедия».