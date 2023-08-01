Ударные беспилотные летательные аппараты, атакующие объекты в российских регионах и Москве, скорее всего, запускают агенты киевского режима, находящиеся в России. Подобное предположение высказал лидер ЛДПР и глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий в своем Телеграм-канале.

По его мнению, из-за полного провала на поле боя в ходе контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим от бессилия что-либо изменить пытается террористическими атаками в России выплеснуть свою ярость. При этом запуск ударных беспилотников киевского режима осуществляется их агентурной сетью в России, резюмировал лидер ЛДПР.

Поэтому, по мнению Слуцкого, руководство правоохранительных органов Российской Федерации должно организовать меры по усилению контроля за общественной безопасностью, а рядовые граждане должны проявить понимание и усилить бдительность, информируя соответствующие органы о всех подозрительных личностях.