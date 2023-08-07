В ДТП на Симферопольском шоссе певица Лада Дэнс получила серьезные травмы головы и позвоночника. Из-за этого она решила отказаться от псевдонима и после выхода из больницы будет выступать под псевдонимом Лада, рассказал изданию «МК» продюсер артистки Сергей Пудовкин.

Она понимает, что впереди ее ожидает длительная реабилитация. Танцевать так активно, как раньше, она, конечно, в ближайшее время не сможет. Поэтому будет выступать под именем “Лада”» – сообщил он.

Певица уже перенесла все ранее запланированные концерты. Она может общаться только посредством мессенджеров, так как ей тяжело дышать и говорить. Изначально у врачей были подозрения на перелом позвоночника, однако они не подтвердились, речь идет о сильных ушибах головы и спины.