Англичанин угодил в больницу с травмой горла после того, как из вежливости попытался сдержать чих. Об этом в своем материале пишет издание LADBible.

Автор материала сообщает, что 34-летний житель Великобритании позвонил в службу скорой помощи с жалобами на боли в области шеи. По его словам, он почувствовал дискомфорт и боли в области горла после того, как пытался сдержать чих из вежливости.

Мужчина сообщил прибывшим к нему на помощь врачам о том, что он чувствует боль при глотании. При этом его горло сильно опухло, хотя он не имеет признаков ОРВИ.

После первичного осмотра медики смогли выявить у британца повреждения в области горла, а после рентгеновского снимка предположение медиков подтвердилось. По словам врачей, в глотку мужчины попал воздух, когда он пытался сдержать чих. Другими словам, британец просто надорвал себе горло.

Примечательно, что мужчина всегда считал чихание в комнате негигиеничным, поэтому каждый раз старался сдерживать чих в помещении.