Киевский режим недооценил Вооруженные Силы Российской Федерации из-за чего украинское контрнаступление «захлебнулось», превратившись в вялотекущую и затяжную борьбу на истощение. Об этом в своем материале сообщает обозреватель испанского издания La Vanguardia.

По словам автора материала, штурмовые подразделения украинской армии застревали на минных полях в попытках быстро приблизиться к основной линии обороны ВС России, становясь легкой мишенью для российских артиллеристов и армейской авиации.

Руководство ВС Украины недооценило масштабы оборонительных рубежей, которые были созданы российской армией на Запорожском направлении. При этом передовые отряды ВС России проводят молниеносные контратаки после неудачных штурмов украинских подразделений.

Также эксперты отмечают новую тактику минирования со стороны российских бойцов, которые укладывают мины в два слоя, уничтожая таким образом инженерные машины разминирования ВСУ. При этом многие украинские подразделения были ликвидированы еще до приближения к минным полям, поскольку в рядах ВСУ существуют проблемы с координацией сложных операций.