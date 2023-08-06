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На территории Республики Бурятии началось строительство самого крупного в Евразии солнечного телескопа-коронографа, первый камень в основание которого был заложен накануне.

Будущий солнечный телескоп строится для нужд Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН). Телескоп-коронограф является самой сложной и дорогостоящей составляющей Национального гелиогеофизического комплекса в Российской Федерации, создаваемый в окрестностях Байкала. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2030 год, а на строительные нужды уже было выделено 36 миллиардов рублей.

По словам первого заместителя директора ИСЗФ СО РАН Сергея Олемского, проект будущего телескопа был готов еще в прошлом году, после чего Главгосэкспертиза выдала положительное заключение и одобрило начало строительных работ.

Телескоп-коронограф будет построен на территории Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ, который расположен в окрестностях поселка Монды в Тункинском районе.

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