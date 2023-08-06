Российская актриса театра и кино, экс-супруга Гарика Харламова, Кристина Асмус опубликовала в соцсетях снимки своей пляжной фотосессии. На фото звезда скандального фильма «Текст» предстала в купальнике спортивного стиля молочного цвета.

На снимках можно заметить, что Кристина немного набрала в весе, а лиф купальника подчеркнул аппетитные формы груди. Влажные волосы актрисы аккуратно уложены на один бок. На плечи Кристина накинула махровое полотенце.

«Нет, я не беременна. Пока. А пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь», – подписала снимки Асмус. Она также подчеркнула, что немного набрала вес, поэтому ее грудь округлилась. По словам актрисы, очень бы хотелось, чтобы грудь осталась такой формы, а объем с других участков тела ушел. «Только не присылайте мне аккаунт доктора Хайдарова», – пошутила актриса.

Поклонникам Кристины очень понравились фотографии, многие отметили, что актриса выглядит великолепно. При этом некоторые комментаторы подчеркнули, что ей идет полнота.