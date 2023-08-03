Актриса Ирина Мирошниченко была любимицей народа, заявил актер и певец Лев Лещенко. Так 81-летняя «звезда» российской эстрады прокомментировал смерть своей коллеги по артистическому цеху.

Он назвал Мирошниченко удивительной пассионарной личностью, отличной актрисой.

«Излучала любовь, добро, желание быть счастливой. Прожила плодотворную жизнь. Любимицей народа была», – цитирует Лещенко News.ru.

Также он весьма эмоционально отреагировал на извести о смерти актрисы:

«Кошмар какой! Я просто в трансе. Буквально полгода назад отмечали ее юбилей, пели с ней дуэтом», – добавил исполнитель.

Ирина Мирошниченко была доставлена в реанимацию и скончалась, не приходя в сознание. У нее остановилось сердце.