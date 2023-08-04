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ВСУ действительно предприняли попытку атаки на военно-морскую базу ВМФ РФ в Новороссийске. Два безэкипажных катера уничтожены российскими военными, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Все экстренные службы уже находятся на месте инцидента. Киев запустил в акваторию Новороссийска два надводных полупогружных дрона, но они были своевременно обнаружены и ликвидированы.

«Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет», – заявил глава региона.

Он выразил военнослужащим ВС РФ благодарность за слаженные и четкие действия, позволившие предотвратить очередную террористическую атаку Киева.

Ранее информацию об атаке на Новороссийск подтвердило и Минобороны РФ.

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