Химия – очень интересный школьник предмет, который буквально рассказывает и показывает, как устроен наш мир. В то же время химию никак нельзя назвать простой наукой, и даже на школьном уровне она дается далеко не всем.

Сейчас любой, кто хочет заниматься химией не только в классе, но и в рамках дополнительных уроков, может, как обратиться к индивидуальным репетиторам, так и записаться на курсы – и в онлайн режиме, и с личным посещением в тематических учебных центрах. Кому такое внеклассное обучение желательно или даже необходимо?

Сложности с гранитом науки

Первый и самый тривиальный пример – сложности с изучением химии, независимо от класса, в котором учится школьник (начиная с 8-го, так как именно в это время обычно начинают изучать химию).

Бывает, что предмет не дается даже отличникам, которые хорошо разбираются и в физике, и в биологии, и в математике, не говоря уже о гуманитарных науках. Так же бывает, что всего пару занятий с репетитором или экспресс-курсы – и предмет становится, если не самым любимым, то, по крайней мере, понятным.

То же самое, если ребенок пропустил несколько занятий по болезни или по другой причине, и теперь ему нужно нагнать класс, который ушел вперед на одну или несколько тем.

Подготовка к экзаменам

Второй распространенный пример, когда записываются на курсы по химии или ищут репетитора – это подготовка к экзаменам в 9 или 11 классе. Теоретически в Сети, на страницах специализированных ресурсов вроде ФИПИ, можно найти все необходимые материалы для самостоятельной подготовки.

Однако для многих старшеклассников самостоятельное внеклассное обучение не является наиболее эффективным способом подготовки – из-за непонимания сложных тем, отсутствия практики в решении задач, из-за отсутствия мотивации или организованности. И курсы, и репетиторы (с соответствующей специализацией) в этом случае становятся отличным решением проблемы.

Выход за пределы учебника

Наконец, на курсах и с репетиторами занимаются тогда, когда школьный учебник уже пройден, и школьник готовится выйти за его пределы, уйти далеко вперед, подготовиться к олимпиаде по химии или к поступлению в престижный ВУЗ.

Опять же, несмотря на теоритическую возможность самостоятельной подготовки на основе материалов из интернета в свободном доступе, занятия с репетитором или на тематических курсах будут более эффективными, как минимум, из-за того, что обучение будет систематизированным и подконтрольным педагогу-куратору.