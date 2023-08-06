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Ветерана специальной военной операции, который лишился одной ноги в зоне боевых действий, был жестоко избит компанией молодежи в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «РосгVардеец».

Молодежь повздорила с двумя ветеранами спецоперации после чего конфликт перерос в драку. Двое молодых парней начали избивать одного из ветеранов СВО, повалили его на землю и били ногами. Силы были неравными поскольку потерпевший является инвалидом, потерявшим ногу в зоне боевых действий. Его товарищ, также ветеран СВО без одной ноги, пытался вступиться за друга. В итоге злоумышленники повредили и личный автомобиль ветерана боевых действий.

Еще шестеро участников молодежной компании, среди которых было две молодые девушки, подбадривали своих друзей, избивавших ветерана спецоперации. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, он лично обратился к губернатору Забайкальского края Александру Осипову с просьбой взят ситуацию под контроль.

Личности всех участников инцидента уже установлены. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают их место нахождение. Сообщается, что конфликт произошел на фоне личной неприязни молодых людей к специальной военной операции.

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