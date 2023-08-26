Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пытается соответствовать современным трендам в сфере разработки нейросетей на основе искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому компания запустила генеративный ИИ под названием
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Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пытается соответствовать современным трендам в сфере разработки нейросетей на основе искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому компания запустила генеративный ИИ под названием Code Llama, способный стать лучшим другом программиста.

Новый ИИ-генератор способен создавать, дополнять и отлаживать код, написанный на Python, C++, Java, PHP, C# и других языках программирования, на основе текстовых команд. Code Llama работает наподобие таких нейросетей программирования, как itHub Copilot или Amazon CodeWhisperer.

В основе нового генеративного ИИ лежит модель генерации текста Llama 2, исходный код которой был открыт корпорацией несколько недель назад. В настоящий момент доступны несколько вариантов нейросети. Например, оптимизированную под язык программирования Phython.

Стоит отметить, что генераторы кода на основе ИИ уже стали для многих программистов неотъемлемым инструментом в повседневной работе. Производительность написания кода с использованием ИИ-генераторов возрастает в среднем в полтора раза.

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