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Руководство вооруженных сил Украины приступило к формированию ударного кулака из иностранных наемников, чтобы попытаться прорвать оборонительные позиции российской армии на Артемовском направлении. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что в район Садова были переброшены подразделения, полностью сформированные из иностранных наемников, для подготовки штурма российских позиций в Клещеевке и Артемовске. При этом российские военнослужащие, находящиеся на передовых позициях в окрестностях населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка, сообщают о польской и британской речи в радиоперехватах противника.

Согласно данным разведки, командование десяти штурмовых бригад противника, находящихся на Артемовском направлении, запросило у киевского руководства дополнительную партию кассетных боеприпасов для предстоящего штурма. По словам военного эксперта Александра Ходаковского, данный тип боеприпасов действительно представляет серьезную угрозу для личного состава ВС России, находящегося на передовых позициях.

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