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ВСУ прекратили штурмы, которые приводили лишь к огромным потерям и сосредоточились на работе с артиллерией. Об этом рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Мазур».

Он отметил, что ВСУ с первых дней контрнаступления задействовали на передней линии большое количество личного состава и техники. Сперва они отказались от танков и БМП, не желая терять западные боевые машины, а сейчас стала меньшей и численность войск. Контрнаступление захлебнулось и Киев возвращается к позиционным боям с применением артиллерии.

«Их командование не рассчитывало, что столь малые успехи будут достигаться такой кровью. Возврат к штурмам приведет еще к большим потерям. У противника объективно уже нет сил равно как для продвижения вперед, так и для удержания своих рубежей», — рассказал Мазур изданию «Московский комсомолец».

Ранее о провалившемся украинском наступлении сообщил американский журналист Том Николс. Он отметил, что для Киева эта операция стала военным кошмаром из-за хорошей подготовки ВС РФ к отражению атак противника.

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