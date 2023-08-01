ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отношения между украинскими военными и советниками из Колумбии оказались натянутыми. Последние утверждают, что их избивают сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) Украины и вообще “относятся к ним как к собакам”. Соответствующее видео с комментариями на испанском языке появилось в TikTok у одного из пользователей. Позже оно было удалено, но успело распространиться по телеграм-каналам. Об этом сообщает РИА “Новости”.

В одном из роликов, который снят в помещении, находятся люди в камуфляжной форме. Одни из них говорят на повышенных тонах с другими. Из комментариев следует, что это колумбийские военные советники общаются с представителями ГУР. До этого, как рассказывает голос за кадром, украинские военные избили колумбийцев.

Ещё на одном видео, которое публикуют телеграм-каналы, говорится, что конфликт между украинцами и колумбийцами произошёл из-за того, что вторые отказались обучать троих бойцов ВСУ. Утверждается также, что за время конфликта на Украине погибли больше 20 военных советников из Колумбии.

Вам может понравиться

Американский стратегический дрон-разведчик с выключенным транспондером кружил у Новороссийска

Несколько часов подряд Крымский полуостров облетает по кругу американский стратегический беспилотник Global Hawk. Кроме того, он два раза успел приблизиться к Новороссийску, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Он отметил важную

Forbes информирует о новом истребляющем ВСУ оружии ВС РФ

Новые российские ракеты способны уничтожать бронетехнику противника с дистанции до 15 километров. Речь идет о боезарядах «Изделие 305», которые приспособили к ударным вертолетам Ка-52 «Аллигатор». Одним из главных преимуществ ракеты

Экс-разведчик ВС США Риттер: немецкие танки Leopard из победного «чудо-оружия» превратились в «ловушку» для ВС Украины

Танки Leopard немецкого производства оказались полностью бесполезными и непрактичными для применения на поле боя военнослужащими украинской армии. Такое мнение выразил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. По словам эксперта,