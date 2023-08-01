Отношения между украинскими военными и советниками из Колумбии оказались натянутыми. Последние утверждают, что их избивают сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) Украины и вообще “относятся к ним как к собакам”. Соответствующее видео с комментариями на испанском языке появилось в TikTok у одного из пользователей. Позже оно было удалено, но успело распространиться по телеграм-каналам. Об этом сообщает РИА “Новости”.

В одном из роликов, который снят в помещении, находятся люди в камуфляжной форме. Одни из них говорят на повышенных тонах с другими. Из комментариев следует, что это колумбийские военные советники общаются с представителями ГУР. До этого, как рассказывает голос за кадром, украинские военные избили колумбийцев.

Ещё на одном видео, которое публикуют телеграм-каналы, говорится, что конфликт между украинцами и колумбийцами произошёл из-за того, что вторые отказались обучать троих бойцов ВСУ. Утверждается также, что за время конфликта на Украине погибли больше 20 военных советников из Колумбии.