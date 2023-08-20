В честь 300-летия города Екатеринбург был организован фестиваль RCC на сцене возле КРК «Уралец». В рамках концертной программы были приглашены российские исполнители Клава Кока и Niletto. Артисты решили устроить музыкальный
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В честь 300-летия города Екатеринбург был организован фестиваль RCC на сцене возле КРК «Уралец». В рамках концертной программы были приглашены российские исполнители Клава Кока и Niletto. Артисты решили устроить музыкальный батл.

Яркое и захватывающее выступление привлекло внимание 20 тысяч зрителей, собравшихся возле сцены. Голосование проводилось через специальное мобильное приложение. По итогу за Клаву Коку отдало свой голос 55.5% проголосовавших, а за Niletto – 45.5%.

Открывать выступление вышел рэп-исполнитель, выступающий под псевдонимом Niletto. Он подготовил зал своими зажигающими песнями. Затем на сцене появилась Клава Кока, которая исполнила перед публикой свои популярные хиты.

После оглашения результатов музыкального поединка между Niletto и Клавой Кокой, зрители восторженно аплодировали исполнительнице, набравшей большее количество голосов. Артистка была невероятно счастлива выступать на сцене для своих земляков и благодарила публику за поддержку.

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