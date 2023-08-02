ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С помощью искусственного интеллекта и без почвы в теплица в настоящее время выращивают помидоры, свеклу, салат и другие овощи. Эти инновационные методы агрокультуры находятся в стадии испытаний в образцово-показательном центре для современных агротехнологий в уезде Янлин, расположенном в Китае. Скорее всего, в будущем такие методы будут внедряться в сельское хозяйство более широко.

Путь, который выберет сельское хозяйство, остается неопределенным. Возможно, это будет выращивание органической продукции без применения удобрений, либо интенсивное агропромышленное производство с применением химических веществ. Тем не менее, в Китае уже активно разрабатывают и тестируют земледелие с использованием искусственного интеллекта. Это больше похоже на высокотехнологичное производство овощей и других растительных продуктов с использованием субстрата, воды и воздуха.

Этот подход позволяет сберегать воду и человеческие ресурсы, а также предотвращать загрязнение почвы химическими веществами. Однако для этого требуются затраты электроэнергии. В образцово-показательном центре современных агротехнологий в уезде Янлин, Шэньси, подчеркивают, что это экономически целесообразно. В результате продукция не только безопасна, но и имеет отличный вкус.

Посетители центра уже оценили качество овощей, таких как салат и помидоры черри, которые имеют нормальный вкус.

Вам может понравиться

«Зачала семерых». Ученые узнали, когда возник самый сексуальный обычай

Ученые много лет считали, что впервые такая традиция как романтический поцелуй, появилась полторы тысячи лет назад в Индии. Однако сегодня появляются предположения, что она зародилась гораздо раньше. РИА Новости пишет,

Ученые рассказали, когда возник самый сексуальный обычай

Новые научные исследования проливают свет на историю романтического поцелуя, открывая факты о его древности. История возникновения поцелуя является значительно более старой, чем предполагалось ранее, пишет РИА Новости. Если ранее считали,

Российские специалисты вырастили арбуз в Антарктиде

На станции Восток в Антарктиде российские ученые смогли успешно вырастить арбузы. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Исследователи 68-й Российской антарктической экспедиции совместно со специалистами из