С помощью искусственного интеллекта и без почвы в теплица в настоящее время выращивают помидоры, свеклу, салат и другие овощи. Эти инновационные методы агрокультуры находятся в стадии испытаний в образцово-показательном центре для современных агротехнологий в уезде Янлин, расположенном в Китае. Скорее всего, в будущем такие методы будут внедряться в сельское хозяйство более широко.

Путь, который выберет сельское хозяйство, остается неопределенным. Возможно, это будет выращивание органической продукции без применения удобрений, либо интенсивное агропромышленное производство с применением химических веществ. Тем не менее, в Китае уже активно разрабатывают и тестируют земледелие с использованием искусственного интеллекта. Это больше похоже на высокотехнологичное производство овощей и других растительных продуктов с использованием субстрата, воды и воздуха.

Этот подход позволяет сберегать воду и человеческие ресурсы, а также предотвращать загрязнение почвы химическими веществами. Однако для этого требуются затраты электроэнергии. В образцово-показательном центре современных агротехнологий в уезде Янлин, Шэньси, подчеркивают, что это экономически целесообразно. В результате продукция не только безопасна, но и имеет отличный вкус.

Посетители центра уже оценили качество овощей, таких как салат и помидоры черри, которые имеют нормальный вкус.