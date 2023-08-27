Филипп Киркоров назвал трусом зрителя, который намеревался сорвать его выступление в Анталье. По словам исполнителя, неизвестный пробрался на сцену и выдернул провода из аппаратуры. В итоге на сцене пропал звук. Через пару минут технический персонал устранил неполадку и артист продолжил свое шоу.

«Он убежал, как трус. Ничто нам не помешает и никто. Мы воюем открыто и честно — песнями», – заявил певец. Киркоров также подчеркнул, что как Народный артист России продолжит исполнять свои песни. «Мы пели и будем петь. Не назло, а на бис», – зарезюмировал артист.

Ранее в Сети появилась видеозапись Филиппа Киркорова, катающегося на велосипеде в одних шортах. Отмечается, что видео снял его 11-летний сын Мартин. Видеоролик певец опубликовал в своем блоге, отметив, что езда на велосипеде является семейным развлечением. По словам артиста, велопрогулки помогают ему поддерживать физическую форму. Также он признался, что занятия фитнесом не приносит ему удовольствия.