Глава «Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что после завершения украинского конфликта нельзя открывать границы страны для мужчин, как минимум, на три года. В противном
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Глава «Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что после завершения украинского конфликта нельзя открывать границы страны для мужчин, как минимум, на три года. В противном случае, по его словам, украинцы могут перестать существовать как нация. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Этот факт, по словам автора материала, очень сильно возмутил украинских граждан. В Сети массово появились комментарии о том, что это – превращение свободных людей в крепостных. Многие отметили, что следует создать в стране условия для того, чтобы люди не хотели уезжать, а старались остаться на родине.

Некоторые пользователи опубликовали данные, что сын Денисенко не находится на территории Украины, а живет в Европе и ведет свой блог о путешествиях. Причем озвучивание роликов происходит на русском языке, а ведь с русским языком сейчас яростно сражаются украинские патриоты.

Автор материала делает вывод, что стоит бороться именно с представителями киевского режима, которые своими действиями разрушают страну, именуемую Украиной.

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