Контрнаступление вооруженных сил Украины продолжается уже более двух месяцев, однако значительных территориальных успехов Киеву добиться пока не удалось. При этом российские военнослужащие, находящиеся на передовых позициях, начали брать в плен украинских бойцов из подразделений, которые входят в состав второго резервного корпуса ВСУ.

Сообщается, что ранее данные подразделения не принимали участия в летнем контрнаступлении украинской армии. При этом появилась информация, что всего киевский режим смог подготовить три резервных корпуса. Украинские солдаты из состава уже второго по счету резервного корпуса попадают в плен к российским бойцам на Купянском направлении и юго-западнее Артемовска.

При этом украинские военнослужащие второго резервного корпуса на Артемовском направлении были задействованы в наступательных операциях, а на Купянском участке фронта для усиления обороны позиций украинской армии.