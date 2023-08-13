Даже у совершенно здорового человека может внезапно развиться инфаркт, который во многих случаях приводит к летальному исходу. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, почему это происходит, передает “Российская газета”.

Она назвала главным симптомом внезапной смерти резкие изменения уровня холестерина в крови. Когда начинаются такие скачки, печень начинает активно производить «плохой холестерин», который образует так называемые «бляшки», перекрывающие кровеносные сосуды. Именно они провоцируют инсульт или инфаркт, сопровождающийся мгновенной смертью. Происходит это при разрушении «бляшки».

По словам кардиолога, 99 процентов людей, умерших или оказавшихся в реанимации с инфарктом или инсультом, редко чувствовали недомогание. Они считали себя абсолютно здоровыми людьми. И резкое смертельное заболевание стало для них полнейшей неожиданностью.