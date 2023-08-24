В ходе первых дебатов кандидатов от Республиканской партии на пост американского лидера губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о намерении направить армию в Мексику для противодействия наркокартелям. Десантис подчеркнул, что
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В ходе первых дебатов кандидатов от Республиканской партии на пост американского лидера губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о намерении направить армию в Мексику для противодействия наркокартелям.

Десантис подчеркнул, что в качестве главнокомандующего президент США должен использовать все доступные ему полномочия для обеспечения безопасности народа и страны. Он также отметил, что серьезная угроза для граждан США связана с проблемой фентанила, который унес жизни многих.

По данным газеты Politico, в Республиканской партии все больше политиков высказывают поддержку идеи отправить военные силы в Мексику для противостояния наркокартелям. В числе этих политиков были упомянуты Дэн Креншоу, сенатор Том Коттон из Арканзаса и даже бывший президент США Дональд Трамп.

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