В ходе первых дебатов кандидатов от Республиканской партии на пост американского лидера губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о намерении направить армию в Мексику для противодействия наркокартелям.

Десантис подчеркнул, что в качестве главнокомандующего президент США должен использовать все доступные ему полномочия для обеспечения безопасности народа и страны. Он также отметил, что серьезная угроза для граждан США связана с проблемой фентанила, который унес жизни многих.

По данным газеты Politico, в Республиканской партии все больше политиков высказывают поддержку идеи отправить военные силы в Мексику для противостояния наркокартелям. В числе этих политиков были упомянуты Дэн Креншоу, сенатор Том Коттон из Арканзаса и даже бывший президент США Дональд Трамп.