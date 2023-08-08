На атлантическом побережье Канады случился инцидент с обычным рыбаком, который намеревался получить удовольствие от рыбной ловли, но чуть не платился за хобби своей жизнью. 61-летний канадец Рик Остин даже не ожидал, что может поймать на обычную удочку большую белую акулу. Отмечается, что рыбак едва не поплатился своей жизнью, так как акула чуть не опрокинула его лодку.

Мужчина вышел на небольшой лодке для ловли рыбы в заливе Фанди. Он отплыл от берега всего на километр и приступил к рыбалке. Мужчина закинул удочку и надеялся на хороший улов, но никак не ожидал, что поймает опасного морского хищника. На крючок попалась огромная белая акула, вес которой составлял порядка 100 килограммов.

Когда акула приблизилась к лодке, то рывками практически перевернула ее. Однако мужчина не растерялся и успел обрезать леску. Таким образом, ему удалось отцепить акулу. После этого острозубая хищница уплыла в море. А Рик Остин, переживший сильный стресс, решил вернуться на берег.