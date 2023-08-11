Концерн «Калашников» намерен модернизировать авиаракеты «Вихрь» таким образом, чтобы использовать их на ударных беспилотниках. Об этом «Известиям» рассказал руководитель компании Алан Лушников.

Изначально авиаракета «Вихрь» разрабатывалась специально для вертолета Ка-52. Она способна поражать цели с расстояния от 800 метров до восьми километров. Скорость составляет 610 метров в секунду, удар боезаряда способен пробивать броню с толщиной до 75 см.

Эта ракета отлично проявила себя с началом контрнаступления ВСУ. На ее счету – десятки единиц уничтоженной западной техники. В том числе, американские боевые машины пехоты «Брэдли» и танки Leopard 2.

«Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия. Мы сейчас находимся на этой стадии. Будет ли это облегченная ракета или нам удастся интегрировать в том виде, в котором она сейчас есть, или это будет какая-то другая ракета, говорить пока рано», – рассказал Лушников о модернизации авиаракет.

Российские эксперты считают, что «Вихрь» справится с британскими и американскими танками «Челленджер 2» и «Абрамс», которые Киев может задействовать на следующих этапах контрнаступления.