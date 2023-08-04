Как сообщает News.ru, 4 августа – день рождения супруги принца Гарри, Меган, которой исполняется 42 года. Отмечать праздник герцогиня Сассекская будет в кругу семьи, в Калифорнии. Накануне именин Меган Маркл, в прессе появилась информация, что герцоги находятся на грани развода. Однако друзья Гарри и Меган опровергли эти слухи.

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс поделился своими умозаключениями с Daily Express, относительно того, чем в дальнейшем будет заниматься Меган Маркл. Ведь, как стало известно, герцоги расторгли контракт со Spotify. К тому же, они постепенно теряют свою былую популярность. По его словам, Меган заключила контракт с ведущим голливудским агентством талантов William Morris Endeavor (WME). Однако не известно, собирается ли герцогиня сниматься в кино или рекламных роликах.

В июне появилась информация, что Кевин Костнер пригласил Меган сыграть главную роль в сиквеле фильма «Телохранитель». Изначально эта роль писалась для принцессы Дианы, однако из-за ее гибели проект не состоялся. Спустя 26 лет Костнер хочет адаптировать сценарий под герцогиню Сассекскую.