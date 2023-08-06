Как показали социальные опросы, сторонники Трампа сохранили к нему лояльность, несмотря на то, что 45-й президент США и кандидат на пост президента в 2024 году уже стал фигурантом трех судебных процессов. Однако этот факт лишил политика центристского электората, времени на проведение агитации и, конечно же, денег.

Несмотря на все предъявленные Трампу обвинения окружной суд в Вашингтоне решил не брать политика под арест. На судебном заседании, состоявшемся 3 июля, Трамп заявил о своей невиновности. Суд взял с экс-президента обязательство, что он будет являться на судебные заседания, когда это будет необходимо. Также Трамп дал обещание, что если его признают виновным, то он самостоятельно сдастся правительству.

Отметим, что экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в сговоре с целью обмана, помехам работе конгресса 6 января 2021 года, фальсификации подсчета голосов, воспрепятствовании утверждения решения избирателей.