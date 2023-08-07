Издание «Ведомости» опубликовало отрывок из книги Тима Грегори «Метеориты. Космические камни, создавшие наш мир». В ней автор рассказывает, как по падающим с неба камням ученые изучают процесс зарождения Солнечной системы и ее постоянной эволюции.

Астрофизики, по словам Грегори, внимательно изучили события, которые произошли 130 миллионов лет назад и стали главной причиной образования огромной черной дыры. В результате наружу выплеснулась масса, которая эквивалентна пятнадцати тысячам таким планетам, как наша Земля.

Эксперт поясняет, из каких химических элементов состоят метеориты, а также рассказывает, что до упомянутого события ученые не понимали, как происходят подобные выбросы. Однако наблюдение за одним из них позволило понять его природу и убедиться, что оно является следствием слияния нейтронных звезд.