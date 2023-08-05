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Как сообщает News.ru, одной из «больных» тем в Европе является факт раздела территории Речи Посполитой в 18 веке. Последствия этих событий ощущались на протяжении двухсот лет, ведь это заложило основу геноцида в 20 веке. А Россия в глазах поляков приобрела образ «врага».

Однако изначально в планы Петербурга вовсе не входил захват польских территорий. Почему же российская императорская власть изменила свое мнение по данному поводу? Зачатки раздела Речи Посполитой были заложены в 1762 году, когда российский император Петр III подписал договор о сепаратном мире с королем Пруссии Фридрихом II и вывел свои войска из Германии. Когда госпереворот привел к власти Екатерину II, императрица разорвала военный союз с Пруссией, но при этом не стала отказываться от польских земель.

Главная цель, которую преследовала Екатерина, – это создание буферной зоны на польской территории. Ею можно было прикрыться и решить самую главную проблему – вопрос выхода к Черному морю, свободная навигация на нем и вывод торговых путей в Азию.

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