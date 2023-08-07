К концу текущего года медицинские продукты, использующие искусственный интеллект (ИИ), будут доступны во всех регионах России. На данный момент к середине года общая сумма контрактов на медицинские решения с применением
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К концу текущего года медицинские продукты, использующие искусственный интеллект (ИИ), будут доступны во всех регионах России. На данный момент к середине года общая сумма контрактов на медицинские решения с применением ИИ составляет 500 млн рублей. Эту информацию обнародовал Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, в ходе пленарного заседания Госдумы в июле.

Проект «Искусственный интеллект» включен в рамки национального проекта «Цифровая экономика» и успешно реализуется с 2021 года. Программа включает различные меры поддержки, включая развитие кадрового потенциала в этой области, разработку и внедрение отечественных ИИ-решений, поддержку научных исследований и другие инициативы.

В России уже функционируют шесть исследовательских центров, специализирующихся на искусственном интеллекте и созданных на базе ведущих учебных заведений страны, таких как «Сколтех», Университет ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, Университет Иннополис и Институт программирования РАН.

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