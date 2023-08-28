Группа ученых из Университета Цинциннати в США провела исследование, в ходе которого была обнаружена самая прожорливая змея на планете. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Journal of Zoology.

Исследователи смогли установить, что африканская яичная змея Dasypeltis gansi способна проглотить жертву, тело которой превосходит размеры пресмыкающегося в четыре-пять раз.

Африканская змея Dasypeltis gansi представляет собой неядовитое пресмыкающееся, взрослые особи которого могут достигать в размерах 80-100 сантиметров. При этом змея способна проглотить огромное яйцо целиком, не разрушив скорлупу.

Змея обладает головой небольших размеров, однако благодаря чрезвычайно подвижным костям черепа она может очень широко открывать рот, что позволяет ей проглатывать очень крупную добычу.

Челюсти змеи соединены очень мягкими тканями, поэтому механизм открывания рта пресмыкающегося чем-то напоминает раскрытие зонтика. Ученые уверены, что такая способность змеи была выработана в процессе эволюции, чтобы приспособиться к поеданию огромных яиц, размер которых больше в четыре-пять раз головы пресмыкающегося.