Непродолжительная энергичная физическая активность способна снизить риск развития некоторых видов онкозаболеваний на 32 процента. Подобная активность эквивалентна рутинным домашним делам, например, уборке в квартире, мытью посуды, стирке или приготовлению пищи. К подобным выводам пришли ученые Сиднейского университета, результаты исследования которых были опубликованы в JAMA Oncology.

Сообщается, что ученые проанализировали данные 22 тысяч человек, носивших специальные электронные трекеры для отслеживания физической активности в течение дня. Австралийские ученые собирали статистические данные в течение семи лет. При этом из 22 тысяч, принявших участие в эксперименте, у 2 тысяч была обнаружена онкология различных видов.

Оказалось, что прерывистая физическая активность действительно способна снизить риск заболевания любым видом онкологии на 18%. При этом регулярные физические упражнения, связанные с домашними делами, еще более эффективно препятствуют развитию рака, образование которых связано с недостатком активности, а именно на 32 процента.