Тайфун «Доксури» стал причиной невероятного наводнения во многих регионах Китая. В результате обильных дождей затопило многие провинции, в том числе и столицу КНР – Пекин. Отмечается, что из-за непогоды пострадало более 44.6 тысяч человек. Из опасных районов Пекина спасатели эвакуировали более 127 тысяч человек.

В течение четырех дней, с 29 июля по 1 августа, в Китае выпало 260 мм осадков. Самые высокие показатели специалисты зафиксировали в районах Мэньтоугоу и Фаншань. В них количество выпавших осадков достигло 447.6 мм.

В результате ливней была полностью остановлена работа общественного транспорта, как наземного, так и подземного. Метрополитен Янфань прекратил свою работу в целях безопасности из-за подтопления. Также были отложены вылеты самолетов из-за плохих погодных условий в международном аэропорту Шоуду. На улицах в некоторых районах Пекина были полностью затоплены улицы. На видеозаписях, сделанных местными жителями, можно увидеть, что в результате подтопления легковые автомобили практически полностью залиты водой.