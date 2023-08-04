Через 2 месяца контрнаступления ВСУ все больше украинских военных сдается в плен. Это – единственный способ спасти свою жизнь в ходе «мясных штурмов», которые устраивает украинское командование, пишет портал «Свободная пресса».

Генералы ВСУ бросают в бой пехоту без прикрытия бронетехники. Понять их можно – ведь «мобилизовать» на улицах украинских городов новых военнослужащих гораздо проще, чем выпрашивать у Запада новые танки и БМП. Вот только такая тактика ведет к серьезным потерям украинской армии.

Американский таблоид Wall Street Journal сообщил, что ВСУ только тяжелораненными потеряли более двухсот тысяч человек. При этом 50 тысяч из них – это инвалиды с ампутациями, многие из которых уже вряд ли найдут себя «на гражданке». Потери убитыми не озвучиваются, но и без того ясно, что они колоссальны.

В таких условиях украинцы предпочитают сразу сдаваться в плен. Кто-то делает это уже в бою, а кто-то выходит на связь на частотах, которые выделяют для боевиков ВСУ подразделения РЭБ.

«С учетом дикой мобилизации, когда людей на Украине захватывают на улице и отправляют на фронт, ко многим приходит понимание, что они становятся пушечным мясом и должны погибнуть за экономические интересы Зеленского, его окружения и западных корпораций. При том что Россия дает им право на жизнь. Проблема в том, что угроза расстрела, перспектива оказаться в подвалах СБУ, а также страх за свои семьи», – рассказал политолог Петр Колчин.

Отмечается также, что сейчас в распоряжении Киева не хватает отпетых националистов, ранее входивших в заградительные отряды и не позволяющих бойцам сдаваться в плен. Поэтому спасти свои жизни украинцам стало значительно проще.