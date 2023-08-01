Кража смартфонов — распространенное явление, которое грозит не только потерей самого устройства, но и возможной угрозой для средств на банковских счетах. Об этом предупредил Шамиль Магомедов, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» в МИРЭА.

В случае кражи смартфона первым шагом должно быть немедленное блокирование связи. Это поможет предотвратить использование двухфакторной аутентификации преступником и защитить информацию на устройстве. Для этого необходимо связаться с оператором связи и запросить блокировку SIM-карты, а также внесение IMEI-номера смартфона в черный список.

После этого следует войти в интернет, предпочтительно с личного компьютера или ноутбука, и изменить пароль учетной записи AppleID/Google.

Важным шагом также является пометка смартфона как украденного в настройках безопасности. Это действие просто выполнить даже неопытному пользователю. Кроме того, система безопасности позволяет отправить сообщение на свой украденный смартфон, содержание которого остается на усмотрение владельца.