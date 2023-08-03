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Истребитель-бомбардировщик Су-34 на одном из участков фронта атаковал позиции украинских боевиков. В распоряжении портала «Русская весна» оказалось эксклюзивное видео с пролетом этого самолета прямо над иностранными наемниками ВСУ.

На кадрах хорошо видно, как наемники ведут наблюдение за российскими позициями. Внезапно вдалеке раздается сильный взрыв, вызванный атакой российского истребителя Су-34. Боевики уныло смотрят на результат этого удара, когда самолет проносится прямо над их головами на небольшой высоте.

Истребители-бомбардировщики активно используются в ходе специальной военной операции на Украине. Они атакуют позиции противника обычными и «умными» планирующими бомбами, а также осуществляют патрулирование и наносят удары по крупным скоплениям живой силы, по технике врага, командным и опорным пунктам.

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