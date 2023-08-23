Международная группа исследователей обнаружила уникальную планету размером примерно с Сатурн, которая вращается вокруг маломассивной звезды в созвездии Ворона. Эта экзопланета, обогащенная тяжелыми элементами, бросает вызов традиционным моделям формирования планет, сообщает онлайн-журнал Inverse. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Астрономы продолжают находить планеты, которых не должно было существовать согласно общепринятым теориям. Даже сами ученые, недавно открывшие новую экзопланету – газовый гигант, получивший название TOI-4860 b, – не смогли объяснить, как она могла сформироваться.

Две группы астрономов (одна – во главе с Амори Трио из Бирмингемского университета, другая – под руководством Хосе Мануэля Альменары из Французского национального центра научных исследований) обнаружили планету TOI-4860 b по итогам обработки данных спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite примерно в одно и то же время. Затем каждая из групп провела последующие наблюдения с помощью разных телескопов.

Их выводы сходятся в одном: TOI-4860 b совершает оборот вокруг своей звезды каждые 36 часов. Далее оценки ученых расходятся: газовый гигант, по их мнению, либо немного менее массивен, чем Сатурн, либо примерно в два раза больше. Альменара и его коллеги предполагают, что у него может быть даже гораздо более крупный собрат в отдаленных уголках звездной системы: они заметили признаки воздействия гравитации другого и более массивного газового гиганта, совершающего широкий оборот вокруг звезды.

Кроме того, принято считать, что лишь достаточно крупные звезды могут иметь в свой системе большие протопланетные диски, поскольку их гравитация может притягивать больше материала. Никакие современные модели формирования планет не могут объяснить, как у маленькой звезды, такой как TOI-4860, могла образоваться столь гигантская планета, как выявленная TOI-4860 b.

«Намек на то, что могло произойти, скрыт в планетарных свойствах, которые кажутся особенно обогащенными тяжелыми элементами. Мы обнаружили нечто подобное и в родительской звезде, так что вполне вероятно, что избыток тяжелых элементов катализировал процесс формирования планеты», – отметил профессор Амори Трио.

Новооткрытый газовый гигант, поскольку он вращается вокруг холодной звезды с малой массой, ученые охарактеризовали как «теплый Юпитер». Это подкласс планет, который представляет особый интерес для астрономов, которые стремятся больше узнать о том, как формируются такие планеты.

Матильда Тиммерманс, исследовательница в составе проекта SPECULOOS, работающая в Льежском университете в Бельгии, заключает: «Благодаря очень короткому периоду обращения и свойствам родительской звезды открытие TOI-4860 b дает прекрасную возможность изучить свойства атмосферы теплого Юпитера и узнайте больше о том, как образуются газовые гиганты».

И группа Альменары, и группа Трио заинтересованы в том, чтобы подробнее выяснить, из чего состоит открытая ими гигантская планета. В частности, ученые намерены замерить спектр света, исходящего от атмосферы необычной TOI-4860 b, что позволит получить больше сведений о ее составе.