Российский актер театра, кино и телеведущий Илья Глинников в интервью на YouTube-шоу «Лера в Большом Городе» с Валерией Гай Германикой рассказал о своем участии в шоу «Холостяк» в 2017 году. С победительницей телепроекта, Екатериной Никулиной, актер даже попытался построить серьезные отношения. Известно, что Илья сделал предложение Екатерине, и пара даже планировала в Грузии свадьбу. Однако Никулина приняла решение расстаться с актером.

Глинников рассказал, что участие в проекте помогло ему осознать, как правильно общаться с женщинами. По его словам, он понял, что в отношениях важна честность. Также он подчеркнул, что шоу помогло ему раскрепоститься. «Конечно, опыт бесценнейший. Я, допустим, где-то стеснялся, боялся вообще знакомиться с девушками. А если она еще и красивая, то я как страус прятал голову в песок и боялся подойти», – отметил актер.

Также Илья отметил, что не все участницы проекта «Холостяк» приходят на поиски настоящей любви и отношений. «Если ты по-честному там, если ты искренен – это ад», – заключил актер.

Сейчас артист не распространяется о своей личной жизни. Он перестал часто сниматься в кино, отдавая предпочтение театру.