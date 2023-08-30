Научное издание International Journal of Molecular Sciences сообщает, что ученые из Университета Род-Айленда начали изучать влияние микропалстика, попавшего в организм млекопитающих, на их здоровье. Специалисты изучили, каким образом, микропластик, накопленный
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Научное издание International Journal of Molecular Sciences сообщает, что ученые из Университета Род-Айленда начали изучать влияние микропалстика, попавшего в организм млекопитающих, на их здоровье. Специалисты изучили, каким образом, микропластик, накопленный в тканях животных, отражается на их поведении. Особое внимание ученые уделили изучению тканей головного мозга.

Научным сотрудникам удалось выяснить, к каким нейроповеденческим эффектам и воспалительным реакциям приводит накопление микропластика в тканях. По результатам исследования специалисты сделали вывод, что находящийся в организме микропластик способен запустить в организме животных реакции, приводящие к изменению их поведения.

Эксперименты проводились на лабораторных мышах. В течение трех недель, мышей поили водой с содержанием микропластика. По результатам анализов выяснилось, что у мышей изменились иммунные маркеры в тканях мозга и печени. Также было отмечено изменение в поведении. У мышей появились поведенческие признаки деменции, причем у более старших особей эти признаки были выражены очень ярко.

Вам может понравиться
Пассажирам, путешествующим на российских поездах, был представлен уточненный список документов, по которым можно приобрести билет. Про новые правила железнодорожной перевозки пишет РИА Новости. Для покупки билета на поезд дальнего следования

В новые правила РЖД добавили список документов для покупки билета

Пассажирам, путешествующим на российских поездах, был представлен уточненный список документов, по которым можно приобрести билет. Про новые правила железнодорожной перевозки пишет РИА Новости. Для покупки билета на поезд дальнего следования
Споры о судьбе ЧВК «Вагнер» разрешил белорусский лидер Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь на вопрос журналистов ответил: “«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то

Лукашенко признал, что ему нужна ЧВК «Вагнер»

Споры о судьбе ЧВК «Вагнер» разрешил белорусский лидер Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь на вопрос журналистов ответил: “«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то
Следственная группа, расследующая обстоятельства крушения самолета Embraer 135BJ Legacy 600, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассматривает в том числе и версию с закладкой взрывного устройства в

Подозрительный уборщик на джете Пригожина вызвал настоящий переполох весной текущего года

Следственная группа, расследующая обстоятельства крушения самолета Embraer 135BJ Legacy 600, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассматривает в том числе и версию с закладкой взрывного устройства в