Научное издание International Journal of Molecular Sciences сообщает, что ученые из Университета Род-Айленда начали изучать влияние микропалстика, попавшего в организм млекопитающих, на их здоровье. Специалисты изучили, каким образом, микропластик, накопленный в тканях животных, отражается на их поведении. Особое внимание ученые уделили изучению тканей головного мозга.

Научным сотрудникам удалось выяснить, к каким нейроповеденческим эффектам и воспалительным реакциям приводит накопление микропластика в тканях. По результатам исследования специалисты сделали вывод, что находящийся в организме микропластик способен запустить в организме животных реакции, приводящие к изменению их поведения.

Эксперименты проводились на лабораторных мышах. В течение трех недель, мышей поили водой с содержанием микропластика. По результатам анализов выяснилось, что у мышей изменились иммунные маркеры в тканях мозга и печени. Также было отмечено изменение в поведении. У мышей появились поведенческие признаки деменции, причем у более старших особей эти признаки были выражены очень ярко.