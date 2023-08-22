В незапамятные времена чрезвычайно популярной была игра, в которой нужно было составить слово из заданных букв. Один из игроков писал на листке бумаги любое, предпочтительно очень длинное слово, а затем все остальные пытались составить из него как можно больше других слов. Победитель определялся по количеству букв.

То время давно ушло, появились новые технологии, которые дают возможность любому человеку стать победителем в такой игре всего одним нажатием кнопки. Программа «Слова из слов» позволяет получить полный их список, не прилагая для этого никаких усилий и не тратя много времени.

Что нужно сделать, чтобы начать игру

Кроме того, на сайте можно сыграть в слова, соревнуясь с компьютером или во многопользовательском режиме. Для этого потребуется:

перейти по ссылке «Играть в слова онлайн»;

ввести слово, из которого и будут составляться новые слова;

выбрать количество игроков – 1 или 2;

установить время от 5 до 30 минут, за которое нужно справиться с задачей.

Затем остается только запустить игру и начать составлять слова. Приятной особенностью данного варианта является указание количества слов, которые могут быть составлены. Это позволит получить ориентир для 1 или 2 игроков.

Не только игры

Сайт MakeWordпредоставляет возможность нее только поиграть в слова, но и получить массу полезной информации. Здесь можно подобрать антонимы и синонимы, получить список слов, начинающихся на конкретную букву или предложения с конкретным словом.

Также на сайте имеются словари иностранных языков – английского и немецкого. В случае необходимости пользователи также могут узнать значение или определение нужных слов.

Помимо уже упомянутой выше игры в слова, можно также поиграть в «Балду». Смысл ее несколько иной – необходимо на игровом поле дописывать к первоначальному слову по одной букве, чтобы получать новые слова.

В этой игре победителем оказывается тот, кто сумеет набрать больше букв.

Также можно принять участие в викторине, выбирая варианты ответов на предложенные вопросы по принципу игры «Кто хочет стать миллионером», или сыграть в «Чепуху», занять свободное время разгадыванием кроссвордов.

Подбор рифмы и определение сочетаемости двух и более слов, поиск всех вариантов с установленным количеством букв, интересные ассоциативные цепочки и очень полезный для школьника морфологический разбор – все это можно найти на сайте MakeWord. Программное обеспечение профессионально работает со словами и не допускает ошибок.