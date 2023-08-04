Средства массовой информации все чаще стали намекать на возможное перемирие с Украиной. При этом о заключении мирного договора и прекращении конфликта речь не идет, поэтому после некоторой паузы он будет продолжен, рассказал замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Пресса не упоминает определенных сроков начала и завершения перемирия, но предполагает, что оно будет объявлено ближе к зиме.

России оно может принести передышку, она в период паузы самостоятельно восполнит свои военные ресурсы. У Киева такой возможности нет, ему в очередной раз придется обращаться к США и их союзникам. Поэтому возобновление боевых действий после перемирия во многом зависит именно от Запада.

Если дело в том, что он устал от вооруженного столкновения и готов остановиться на текущих результатах, то ситуация будет одна. Если же речь только в провале украинского контрнаступления или неблагоприятной осенне-зимней погоде, то совсем другая.