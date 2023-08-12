Водка помогает снять стресс, расслабиться, иногда даже повысить эффективность отдыха, но регулярное ее употребление приводит к негативным последствиям. Напиток бьет по печени и поджелудочной, он может спровоцировать нарушение сердечного ритма
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Водка помогает снять стресс, расслабиться, иногда даже повысить эффективность отдыха, но регулярное ее употребление приводит к негативным последствиям. Напиток бьет по печени и поджелудочной, он может спровоцировать нарушение сердечного ритма и дистрофию тканей сердца, а также вызвать летальный исход, рассказал хирург Александр Умнов.

Он пояснил, что до 120 миллиграммов водки, попадающей в организм, очищаются печенью и особой опасности не представляют. Если доза выпитого больше, то этиловый спирт начинает циркулировать по кровеносным сосудам и накапливаться в тканях.

Смертельная для человека доза составляет около 1 литра водки, выпитого на протяжении часа. В этом случае концентрация этилового спирта в крови достигает примерно 6 граммов на литр, из-за чего происходит острая интоксикация и кома.

У человека, принявшего большую дозу водки, снижается температура, могут появиться галлюцинации. Он полностью перестает реагировать на происходящее вокруг и на людей, находящихся рядом, не может нормально двигаться. К другим симптомам относятся также учащение пульса, замедление дыхания, спутанность сознания, в некоторых случаях – эпилептические припадки.

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