В контрнаступлении Украина растеряла остатки своих элитных подразделений и сейчас продолжает терять по батальону ежедневно. Причем делает это совершенно бессмысленно, так как шансов на успех у нее нет, уверен военкор Марат Хайруллин.

Он напомнил, что в контрнаступление было брошено 6 бригад специальной готовящейся к нему «Гвардии» от МВД Украины. Это уже 30 тысяч человек. Также примерно такая же численность была у подразделения территориальной обороны. В результате потери составляют примерно 50-60 тысяч боевиков.

Чудовищные, но абсолютно бессмысленные потери деморализуют украинскую армию, поэтому ВС РФ достаточно нанести всего один, но по-настоящему мощный удар. После него ВСУ утратят способность к отчаянному сопротивлению и будут сыпаться в Купянске, Славянске и Северске, которые все еще находятся под их контролем.