Программист Джей Бохс разработал специальное устройство, способное воровать данные со смартфонов iPhone. Об этом в своем материале рассказывает портал TechCrunch.

Во время хакерской конференции Def Con гости мероприятия стали получать уведомления, якобы исходящие от телеприставки Apple, с предложением подключить свой Apple ID или предоставить данные о своем пароле для доступа к сервису Apple TV.

Оказалось, что данные сообщения отправлялись со специального устройства, сконструированного специалистом по кибербезопасности Джеем Бохсом, способным подключаться к смартфонам через Bluetooth. По словам Бохса, во время выставки он прогуливался с данным устройством, находившемся в его сумке.

Изобретатель устройства рассказал, что стоимость его создания составила всего 70 долларов. При этом оно состоит из мини-ПК Raspberry Pi Zero 2 W с операционной системой Linux, адаптера Bluetooth, двух антенн и портативной аккумуляторной батареи.