Во время перегрузки украинского зерна с судов в элеваторы в турецком порту Дериндже прогремел мощный взрыв. О его причинах сообщил губернатор провинции Коджаэли.

По словам Седдара Явуза, речь идет о детонации зерновой взвеси. Именно эта версия сейчас считается основной. Губернатор уверен, что подобное вполне возможно – при перегрузке образуется большое количество зерновой пыли, она детонирует, что приводит именно к таким последствиям.

Это пока предварительная версия, заявил Явуз. Он отметил, что сейчас выяснением всех причин и обстоятельств происшествия занимаются эксперты. Пока известно, что пострадало 10 человек.

Ранее сообщалось, что о взрыве на элеваторе проинформирован президент Турции Тайип Эрдоган.