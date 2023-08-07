Во время перегрузки украинского зерна с судов в элеваторы в турецком порту Дериндже прогремел мощный взрыв. О его причинах сообщил губернатор провинции Коджаэли. По словам Седдара Явуза, речь идет о
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время перегрузки украинского зерна с судов в элеваторы в турецком порту Дериндже прогремел мощный взрыв. О его причинах сообщил губернатор провинции Коджаэли.

По словам Седдара Явуза, речь идет о детонации зерновой взвеси. Именно эта версия сейчас считается основной. Губернатор уверен, что подобное вполне возможно – при перегрузке образуется большое количество зерновой пыли, она детонирует, что приводит именно к таким последствиям.

Это пока предварительная версия, заявил Явуз. Он отметил, что сейчас выяснением всех причин и обстоятельств происшествия занимаются эксперты. Пока известно, что пострадало 10 человек.

Ранее сообщалось, что о взрыве на элеваторе проинформирован президент Турции Тайип Эрдоган.

Вам может понравиться
Строительство в Польше внушительной армии, о чём заявляют в Варшаве, окажется бесполезным, если страна начнёт войну с Россией. После встречи с ВС РФ армия Польши просто перестанет существовать. Такое мнение

Экс-разведчик Риттер: Польша потеряет армию, если начнёт войну с Россией

Строительство в Польше внушительной армии, о чём заявляют в Варшаве, окажется бесполезным, если страна начнёт войну с Россией. После встречи с ВС РФ армия Польши просто перестанет существовать. Такое мнение
Накануне в Воронеже произошло зверское убийство молодой девушки – ей перерезали горло в подъезде собственного дома. После смерти 27-летней девушки ее восьмилетний сын остался сиротой. По словам соседей, молодая женщина

Восьмилетний ребенок остался сиротой после того, как его матери перерезали горло в Воронеже

Накануне в Воронеже произошло зверское убийство молодой девушки – ей перерезали горло в подъезде собственного дома. После смерти 27-летней девушки ее восьмилетний сын остался сиротой. По словам соседей, молодая женщина
На премьере мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» певица Пелагея появилась в компании своей 6-летней дочери Таисии. Девочка активно позировала фотографом, демонстрируя свой наряд. Таисия стала настоящей звездой красной

6-летняя дочь Пелагеи стала звездой красной дорожки

На премьере мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» певица Пелагея появилась в компании своей 6-летней дочери Таисии. Девочка активно позировала фотографом, демонстрируя свой наряд. Таисия стала настоящей звездой красной