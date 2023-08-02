Военная помощь, консультации и советы – это всё, что могут предоставить США и страны НАТО Украине. Более серьёзных гарантий безопасности Киеву ждать от своих западных союзников не стоит. Об этом пишет китайское издание Global Times (GT) со ссылкой на профессора-международника Ли Хайдуна – передаёт ТАСС.

По словам эксперта, политика США показывает: Белый дом не заинтересован в том, чтобы на Украине наступил мир. Главная цель Вашингтона – ослабление России. В этой связи можно говорить о том, что США не заинтересованы в каких-либо серьёзных гарантиях безопасности для Киева – подчеркнул профессор.

Кроме этого, более серьёзная военная помощь, чем та, которую страны НАТО оказывают сейчас, может лишь спровоцировать прямое военное столкновение Североатлантического блока с Москвой. А это уже чревато глобальным ядерным конфликтом, и на такой риск страны Запада не пойдут – добавил профессор.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон начали переговоры о гарантиях безопасности.