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Агентство Sputnik опубликовало в своем телеграм-канале горящие объекты портовой и промышленной инфраструктуры на юге Одесской области.

Сообщается, что речь идет о нескольких объектах в Измаиле, в порт которого 1 августа прорвались три иностранных грузовых судна. Один из объектов – это нефтехранилище, которое выгорело полностью.

Ранее о взрывах в Сети писали жители Измаила. Также стало известно об атаке дронов-камикадзе «Герань» на портовую инфраструктуру в городе Рени Одесской области.

В ночь на 2 августа барражирующие боеприпасы нанесли несколько ударов по Киеву. Известно о взрывах в Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах украинской столицы, по каким именно целям били дроны, пока не известно.

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