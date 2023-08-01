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Коллективный Запад был шокирован активной поддержкой российского президента Владимира Путина со стороны стран Африки, принявших участие в саммите Россия-Африка, проходившем в Санкт-Петербурге. Такую информацию передает китайское издание Global Times.

Отмечается, что представители США и Европейского Союза пытались всеми силами отговорить лидеров африканских стран от поездки в Российскую Федерацию. Однако их попытки оказать как медийное, так и политическое давление, были напрасными – саммит состоялся. Африканские страны очень ценят поддержку России и способствование укреплению их суверенитета.

СМИ отмечает, что ни одна из стран Африки не стала поддерживать западные санкции против РФ, несмотря на то, что Соединенные Штаты и Европейский Союз всячески оказывают давление. «Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета», — отмечается в издании.  Российско-африканские отношения развиваются всесторонне в разных сферах, таким образом, согласно концепции президента РФ, Москва способствует «укреплению национального и культурного суверенитета» своих партнеров.

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