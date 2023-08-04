Александр Бастрыкин, занимающий должность главы Следственного комитета Российской Федерации, распорядился возбудить уголовное дело по факту избиения беременной женщине в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Телеграм-канале ведомства.

Как следует из распоряжения Бастрыкина, руководитель Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Олег Бобков обязан провести проверку с целью установления обстоятельств и всех причастных к указанному инциденту с беременной женщиной.

Напомним, что в Санкт-Петербурге женщина обратилась в городское медицинское учреждение с многочисленными травмами головы, лица и спины. По предварительным данным, женщина была избита собственным мужем. При этом девушка находится на восьмом месяце беременности и ожидает рождения двойни.

В настоящий момент врачи оказали девушке первую медицинскую помощь и предпринимают все меры для сохранения беременности.