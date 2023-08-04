ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Бастрыкин, занимающий должность главы Следственного комитета Российской Федерации, распорядился возбудить уголовное дело по факту избиения беременной женщине в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Телеграм-канале ведомства.

Как следует из распоряжения Бастрыкина, руководитель Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Олег Бобков обязан провести проверку с целью установления обстоятельств и всех причастных к указанному инциденту с беременной женщиной.

Напомним, что в Санкт-Петербурге женщина обратилась в городское медицинское учреждение с многочисленными травмами головы, лица и спины. По предварительным данным, женщина была избита собственным мужем. При этом девушка находится на восьмом месяце беременности и ожидает рождения двойни.

В настоящий момент врачи оказали девушке первую медицинскую помощь и предпринимают все меры для сохранения беременности.

Вам может понравиться

РВ: Россия атакует Украину крылатыми ракетами, полученными от нее же в счет погашения долгов за газ

На Украине выяснили, что некоторые ракеты, которые сейчас прилетают по объектам военной, портовой и промышленной инфраструктуры страны, были переданы России Киевом в счет погашения задолженности за газ. Информацию от украинских

Датские ученые: Глобальное потепление станет причиной начала нового ледникового периода в Европе

Ученые из Дании предсказывают резкое изменение климата на планете. В частности, на территории Европы вскоре может наступить новый ледниковый период. При этом причиной резкого похолодания на европейском континенте, по мнению

РВ: Обстановка на Запорожском фронте меняется из-за колоссальных потерь ВСУ

После колоссальных потерь у Работино на Запорожском направлении фронта украинские неонацисты существенно замедлили свое наступление. Они вернулись к старой проверенной тактике, пишет портал «Русская весна». Попытка с ходу прорвать российскую