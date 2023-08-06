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Руководитель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов уверен, что Украина продолжит атаковать российские корабли и гражданские суда. Именно для этого она заявила о военной угрозе из крупных портов РФ – Новороссийска, Сочи, Геленджика, Тамани, Анапы и Туапсе.

«Украина в очередной раз бросает вызов мировому сообществу, но нет сомнений, что в очередной раз ее высокие покровители постараются этого не заметить», – пояснил Константинов.

Он также уверен, что подобные действия Киева призваны обеспечить ей контроль в Черном море, чтобы создавать новые препятствия для судоходства.

Напомним, издание Financial Times отмечало, что нападения на нефтяные танкеры РФ могут рассердить Соединенные Штаты, и без того раздраженные излишней самостоятельностью Киева.

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