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Президент Украины Владимир Зеленский и командование ВСУ недооценивают возможности российских войск. Это может оказаться чревато взятием Киева, считает отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

Отличное оснащение российской армии, а также качественная подготовка военнослужащих позволит ВС РФ дойти до Киева за 12 часов, если будет принято такое решение, приводит слова генерала РИА Новости.

Кривонос предостерег Зеленского и высших чинов ВСУ от шапкозакидательских настроений. Он напомнил, что в феврале прошлого года украинский лидер допустил роковую ошибку, неверно оценив ситуацию. Сейчас он наступает на те же грабли, беспрерывно говоря о победе, на которую нет никаких шансов.

Генерал призвал адекватно оценивать ситуацию и думать о возможных негативных для Украины сценариях дальнейшего развития событий.

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